В среду, 19 июля, в Чехии ожидается переменная облачность, местами, преимущественно в горных областях, пройдут дожди с грозами. Ночью температура воздуха 16 – 12 °C. Днем столбик термометра поднимется до отметки 27 – 31 °C, на юго-востоке – до 33 °C. Ветер умеренный, восточного и юго-восточного направлений, 2-5 м/с.