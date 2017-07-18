Прогноз погоды на 19 июля

Ольга Васинкевич
18-07-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В среду, 19 июля, в Чехии ожидается переменная облачность, местами, преимущественно в горных областях, пройдут дожди с грозами. Ночью температура воздуха 16 – 12 °C. Днем столбик термометра поднимется до отметки 27 – 31 °C, на юго-востоке – до 33 °C. Ветер умеренный, восточного и юго-восточного направлений, 2-5 м/с.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 