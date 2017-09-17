Прогноз погоды на 18 сентября

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В понедельник, 18 сентября, на территории Чешской Республики ожидается
переменная облачность, местами пройдут дожди. Днем температура
воздуха 13-17°C. Ночью столбик термометра опустится до отметки 7-3 °C. Ветер
умеренный, западный, 2-5 м/с.
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