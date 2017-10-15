Прогноз погоды на 16 октября

Ольга Васинкевич
15-10-2017
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В понедельник, 16 октября, на территории Чешкой Республики сохранится ясная, солнечная погода. Температура воздуха 19 – 23 °C. Ветер умеренный, южного, юго-западного направлений, 2-5 м/с. Осадков не ожидается.

 
 
 
 
 
 
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