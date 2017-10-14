Прогноз погоды на 15 октября

Ольга Васинкевич
14-10-2017
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В воскресенье, 15 октября, в Чехии ожидается ясная, сухая погода. Утром возможны туманы и низкая облачность, которая в течение дня рассеется. Температура воздуха 18-22 °C. Ветер слабый, переменный, 1-4 м/с. Осадков не ожидается.

 
 
 
 
 
 
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