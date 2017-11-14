Прогноз погоды на 15 ноября

В среду, 15 ноября, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода, утром возможен туман. Ветер переменный, слабый 1-4 м/с. Ночью температура воздуха упадет до +1 - -3 °C, местами до -5 °C, днем столбик термометра покажет 4-8 °C.