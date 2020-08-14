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Во вторник в Чехии, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная
облачность. К вечеру в западной части страны сгущение облачности,
возможен кратковременный дождь или гроза. Температура воздуха днем от
25 до 29°C. Ветер юго-восточный 2-5 м/с.
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