Прогноз погоды на 14 марта

Синоптики ожидают, что в среду в Чехии будет облачно, на севере страны возможен дождь. В горах снегопад.

Температура воздуха ночью от 5 до 1°C. Днем от 6 до 10°C. Ветер западный, северо-западный 2-6 м/с.