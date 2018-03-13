Прогноз погоды на 14 марта

Синоптики ожидают, что в среду в Чехии будет облачно, на севере страны возможен дождь. В горах снегопад.
Температура воздуха ночью от 5 до 1°C. Днем от 6 до 10°C. Ветер западный, северо-западный 2-6 м/с.
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