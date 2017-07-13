В пятницу, 14 июля, на территории Чехии ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди. Ветер западный 2-6 м/с. Ночью температура воздуха составит от 5 до 9 °C, днем столбик термометра поднимется до отметки 20 – 24 °C.