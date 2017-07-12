В четверг, 13 июля, на территории Чешской Республики ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди. Ночью температура воздуха от 15 до 11 °C, на западе страны – до 8 °C. Днем столбик термометра поднимется до отметки 18 – 22 °C. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.