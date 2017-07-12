Прогноз погоды на 13 июля

Ольга Васинкевич
12-07-2017
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В четверг, 13 июля, на территории Чешской Республики ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди. Ночью температура воздуха от 15 до 11 °C, на западе страны – до 8 °C. Днем столбик термометра поднимется до отметки 18 – 22 °C. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

 
 
 
 
 
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