Новости Прогноз погоды на 13 декабря

12-01-2017 10:50 | Антон Каймаков

В пятницу в Чешской Республике, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно. В горах снегопад. Температура воздуха днем от 0 до +4°C. Ветер юго-западный, южный 6-10 м/с. Порывы до 20 м/с.

Итоговый обзор новостей за день вы найдете здесь к 20.00.

Политические партии и движения получили от государства более полумиллиарда 12-01-2017 11:09 | Антон Каймаков Общая сумма государственных дотаций, выплаченная чешским политическим партиям и движениям в 2016 году, превысила 500 миллионов крон (18,5 миллионов евро). Всего дотации, согласно закону, получили 32 политических субъекта. Самые значительные суммы были перечислены на счета Чешской социал-демократической партии (правящая коалиция), Коммунистической партии Чехии и Моравии (парламентская оппозиция), а также политического движения ANO, как и социалисты входящего в правящую коалицию Чехии. Информацию опубликовал Минфин. Госдотации выплачиваются партиям и движениям в зависимости от количества их представителей, прошедших в Палату депутатов, Сенат, а также в краевые администрации. Особый государственный взнос перечисляется политическим субъектам за результаты, которых они достигли во время парламентских выборов, отечественных или европейских.

В Чехии набирают популярность б/у автомобили 12-01-2017 10:58 | Антон Каймаков В Чешской Республике зарегистрировано нарастание показателей рынка старых автомобилей. В 2016 году в стране было продано более 700 тысяч старых машин, что на 6% больше, чем годом раньше. Из них 164 тысячи б/у автомобилей были для реализации в Чехию импортированы. Остальное (536 000) – машины, которые были изначально приобретены непосредственно в стране.

Прогноз погоды на 13 декабря 12-01-2017 10:50 | Антон Каймаков В пятницу в Чешской Республике, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно. В горах снегопад. Температура воздуха днем от 0 до +4°C. Ветер юго-западный, южный 6-10 м/с. Порывы до 20 м/с.

Чешский президент отверг характеристику - «пророссийский лидер» 12-01-2017 10:38 | Антон Каймаков «Пророссийски и антиисламский европейский лидер» - так охарактеризовала чешского президента Милоша Земана «The Washington Post». Глава Чехии данное обозначение в интервью упоминаемой газете назвал «стандартным лозунгом» своих оппонентов и вновь повторил аргументы, на которых базируется его неприятие антироссийских санкций. Милош Земан считает, что санкции наносят ущерб обеим сторонам противостояния. Чешский президент также отверг и обвинение в том, что его финансирует Москва. В интервью «The Washington Post» также было затронуто сообщение службы безопасности, в котором утверждается, что Россия в чешских СМИ ведет свою пропаганду и распространяет лживую информацию. Согласно замечанию Милоша Земана, «каждый имеет право на какое-то мнение», а его публикация не является «ни дезинформацией, ни пропагандой».

В Чехии все меньше интересуются конфликтом в Украине 11-01-2017 17:00 | Вирджиния Варгольская Согласно опросу, проведенному Центром исследования общественного мнения, среди чехов интерес о происходящем в Украине постепенно уменьшается. Вместо этого большинство граждан Чехии предпочитают следить за ситуацией, связанной с миграционным кризисом и Исламским государством. Эти явления воспринимаются опрошенными как более опасные, нежели конфликт в Украине.

Останки Александра Олеся будут перевезены в Киев 11-01-2017 15:56 | Вирджиния Варгольская Останки украинского писателя и поэта Александра Олеся, эксгумированные на прошлой неделе, по решению чиновников мэрии г. Праги и посольства Украины в ЧР будут перевезены в Киев, сообщает сервер Aktuálně.cz. Напомним, что останки поэта, похороненного в Праге в 1944 г., были принудительно эксгумированы на прошлой неделе, так как в бывшей могиле поэта было осуществлено новое погребение. Место захоронения писателя добровольно оплачивал гражданин ЧР, после смерти которого дети приняли решение эксгумировать останки писателя и похоронить в этом месте своего отца.

Прогноз погоды на 12 января 11-01-2017 14:51 | Вирджиния Варгольская В четверг, 12 января, синоптики обещают облачность, местами снег. На западе страны пасмурная погода, а в некоторых районах – снег. Местами дождь, вероятны также смешанные осадки, гололед. Днем столбик термометра покажет от 0 до 4 °C, к вечеру в Чехии несколько похолодает, температура ночью от +1 до -3 °C. Ветер умеренный южного и юго-восточного направлений 2-5 м/с, в горах с порывами и вьюгой до 20 м/с.

В Чехии наблюдается тренд изменения названий профессий 11-01-2017 14:44 | Вирджиния Варгольская За последние несколько десятилетий на чешской бирже труда наступила перемена в названии некоторых профессий. Согласно информации кадрового агентства McROY Czech, например, рабочий превратился в «оператора производства», а секретарей стали называть ассистентами. В крайних случаях фирма даже называют уборщиц «операторами поверхностей». После 1989 года, по информации агентства, для обозначения одной и той же профессии, например, секретаря, стали использовать многие английские названия, например office support, office coordinator, office manager, executive assistant. При этом торговых фирмах большая часть профессий содержит слово «менеджер». По мнению представителей агентства, фирмы хотят, чтобы названия звучали более привлекательно.

Министр внутренних дел: В ЧР не существует повышенной угрозы теракта 11-01-2017 14:31 | Вирджиния Варгольская Министр внутренних дел Милан Хованец заявил, что на данный момент в Чехии не существует повышенного риска террористической атаки. Так министр отреагировал на слова президента ЧР Милоша Земана, который в интервью Чешскому Радио заявил, что на территории Чехии находится человек, связанный с так называемым Исламским государством. Министр Хованец при этом отказался подтверждать или опровергать слова президента. По его мнению, «ситуация не требует повышенной меры безопасности или созыва Национального Совета безопасности».