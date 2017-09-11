Прогноз погоды на 12 сентября

Вещание на русском
Архив передач
Во вторник в Чехии, по прогнозам синоптиков, будет пасмурно. В течение
дня уменьшение облачности. Ожидаются осадки.
Температура воздуха днем от 15 до 19°C. Ветер западный, северо-западный 3-7
м/с.
facebook
twitter
newsletter
youtube
instagram
rss
Новая жизнь чешских вокзалов
Браник. Скальные врата в Прагу
«Я мечтаю иллюстрировать Пушкина»
Чешские курорты в поисках поваров и горничных
Туристическая карта – лайфхак для гостей Чехии
Чехословакия – образец цивилизованного развода
Полиция эвакуировала терминал пражского аэропорта
Чтобы не краснеть, сообщая о зарплате