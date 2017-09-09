Прогноз погоды на 10 сентября

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В воскресенье, прогнозируют синоптики, в Чехии будет пасмурно.
Ожидаются осадки. Возможны грозы.
Температура воздуха днем от 15 до 19°C. Слабый западный, юго-западный
ветер 1 - 4 м/с.
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