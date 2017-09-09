Прогноз погоды на 10 сентября

Антон Каймаков
09-09-2017
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В воскресенье, прогнозируют синоптики, в Чехии будет пасмурно. Ожидаются осадки. Возможны грозы.

Температура воздуха днем от 15 до 19°C. Слабый западный, юго-западный ветер 1 - 4 м/с.

 
 
 
 
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