В четверг, 10 августа, на территории Чешской Республики ожидается облачная погода, на востоке страны – переменная облачность с прояснениями. В первой половине дня возможны дожди с грозами. Ночью в Моравии и Силезии – 22 – 18 °C, в Чехии – от 18 до 14 °C. Днем температура воздуха по всей территории страны в широком диапазоне от 20 °C на западе до 36 °C на востоке и юго-востоке. Ветер умеренный, восточного направления 2-6 м/с, в течение дня переменится на западный и северо-западный с усилениями во время грозы.