Прогноз погоды

Ирина Ручкина
15-07-2018
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По прогнозу синоптиков, в понедельник 16 июля в Чехии ожидается солнечная погода.. Температура воздуха днем от 26 до 28°C, ночью от 19 до 21°C. Ветер северный и северо-западный, 2-6 м/с.

 
 
 
 
 
 
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