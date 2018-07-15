Прогноз погоды

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По прогнозу синоптиков, в понедельник 16 июля в Чехии ожидается
солнечная погода.. Температура воздуха днем от 26 до 28°C, ночью от 19 до
21°C. Ветер северный и северо-западный, 2-6 м/с.
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Чешский ключ к тайнам египетских иероглифов
6 июля: костер Яна Гуса, изменивший историю христианства
Александр Кацапов – русское фуэте чешского балета
Кирилл и Мефодий – апостолы алфавита
Письмо чешских сенаторов Владимиру Путину с призывом освободить Олега Сенцова
Архитектор Ева Иржична: Архитектура – это зеркало эпохи
Аппликация против фальсификации
В Праге о высоких технологиях НАТО: искусственный интеллект и боевые
роботы