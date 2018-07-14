Прогноз погоды

Ирина Ручкина
14-07-2018
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В воскресенье, 15 июля, в Чехии ожидается преимущественно солнечная погода, во второй половине дня переменная облачность. Днем воздух прогреется до 25 - 28°C. Ветер северо-западный 5-7 м/с.

 
 
 
 
 
 
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