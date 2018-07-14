Прогноз погоды

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В воскресенье, 15 июля, в Чехии ожидается преимущественно солнечная
погода, во второй половине дня переменная облачность. Днем воздух
прогреется до 25 - 28°C. Ветер северо-западный 5-7 м/с.
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Чешский ключ к тайнам египетских иероглифов
6 июля: костер Яна Гуса, изменивший историю христианства
Александр Кацапов – русское фуэте чешского балета
Кирилл и Мефодий – апостолы алфавита
Письмо чешских сенаторов Владимиру Путину с призывом освободить Олега Сенцова
Архитектор Ева Иржична: Архитектура – это зеркало эпохи
На мельнице, где застыло время
Аппликация против фальсификации