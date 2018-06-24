Прогноз погоды

В понедельник, 25 июня, ожидается переменная облачность, местами дождь. Температура воздуха ночью 9- 11°C, максимальная температура воздуха днем 19–21°C, на северо-западе страны около 19 °C. Слабый переменный ветер, на западе страны умеренный северный и северо-западный ветер до 3-7 м/с.