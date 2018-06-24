Прогноз погоды

Ирина Ручкина
24-06-2018
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В понедельник, 25 июня, ожидается переменная облачность, местами дождь. Температура воздуха ночью 9- 11°C, максимальная температура воздуха днем 19–21°C, на северо-западе страны около 19 °C. Слабый переменный ветер, на западе страны умеренный северный и северо-западный ветер до 3-7 м/с.

 
 
 
 
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