Прогноз погоды

Ирина Ручкина
23-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В воскресенье, 24 июня, в Чехии ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня ожидаются осадки. На севере и северо-востоке страны возможны грозы.

Днем воздух прогреется до 15 - 17°C. С утра ветер порывистый – 9-12 м/с, к вечеру ветер будет ослабевать – 5- 7 м/с.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 