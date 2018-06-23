Прогноз погоды

В воскресенье, 24 июня, в Чехии ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня ожидаются осадки. На севере и северо-востоке страны возможны грозы.

Днем воздух прогреется до 15 - 17°C. С утра ветер порывистый – 9-12 м/с, к вечеру ветер будет ослабевать – 5- 7 м/с.