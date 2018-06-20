Прогноз погоды

Ирина Ручкина
20-06-2018
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В четверг, 21 июня, ожидается солнечная погода, к вечеру в центральных районах и на северо-востоке страны возможны грозы.

Днем температура воздуха прогреется до 27°C - 29°C, а ночью опустится до 9°C - 11°C. Ветер юго-западный от 3 до 5 м/с. При грозах ветер порывистый, может достигать 11 м/с.

 
 
 
 
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