Прогноз погоды

В четверг, 21 июня, ожидается солнечная погода, к вечеру в центральных районах и на северо-востоке страны возможны грозы.

Днем температура воздуха прогреется до 27°C - 29°C, а ночью опустится до 9°C - 11°C. Ветер юго-западный от 3 до 5 м/с. При грозах ветер порывистый, может достигать 11 м/с.