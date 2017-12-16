Прогноз погоды

Согласно прогнозу синоптиков, 17 декабря в Чехии будет облачно, в отдельных регионах пасмурно. Возможен снегопад.

Температура воздуха днем от - 1 до +3°C, в горах до - 4°C. Ветер западный, северо-западный 2-6 м/с.