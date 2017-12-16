Прогноз погоды

Антон Каймаков
16-12-2017
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Согласно прогнозу синоптиков, 17 декабря в Чехии будет облачно, в отдельных регионах пасмурно. Возможен снегопад.

Температура воздуха днем от - 1 до +3°C, в горах до - 4°C. Ветер западный, северо-западный 2-6 м/с.

 
 
 
 
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