Прогноз ČTK: ANO сформирует коалицию с партией Свобода и прямая демократия и гражданскими демократами

По прогнозу ČTK (Чешского информационного агентства), победитель парламентских выборов Движение ANO, возглавляемое Андреем Бабишом, могло бы создать правящую коалицию с гражданскими демократами и партией Свобода и прямая демократия Томио Окамуры. Как вариант, возможно также сотрудничество с коммунистами.

Создание какой-либо коалиции, которая могла бы противостоять Движению ANO, с учетом результатов выборов, по мнению ČTK, маловероятно.