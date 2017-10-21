Прогноз ČTK: ANO сформирует коалицию с партией Свобода и прямая демократия и гражданскими демократами

Антон Каймаков
21-10-2017
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По прогнозу ČTK (Чешского информационного агентства), победитель парламентских выборов Движение ANO, возглавляемое Андреем Бабишом, могло бы создать правящую коалицию с гражданскими демократами и партией Свобода и прямая демократия Томио Окамуры. Как вариант, возможно также сотрудничество с коммунистами.

Создание какой-либо коалиции, которая могла бы противостоять Движению ANO, с учетом результатов выборов, по мнению ČTK, маловероятно.

 
 
 
 
 
 
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