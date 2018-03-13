Профсоюзы требуют сократить рабочую неделю

Чешские профсоюзы выступили в поддержку сокращения рабочей недели. По словам лидера Чешско-моравской конфедерации профессиональных союзов Йозефа Стржедулы, вместо 40 рабочих часов чешские граждане должны трудиться лишь 37,5 часов в неделю. Это означает, что каждый рабочий день был бы официально сокращен на 30 минут.

Глава правительства Чешской Республики, однако, учитывая актуальное положение дел в стране, не считает, что предложение можно воплотить в течение ближайшего избирательного срока.