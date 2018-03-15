Профсоюзы требуют повышения минимальной заработной платы до 13,7 тыс. крон

Профсоюзы требует с 2019 года увеличения минимальной заработной платы на 1,5 тыс. до 13 700 крон. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Чешскоморавской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула. По его словам, это требование не противоречит ситуации на рынке, где наблюдается значительный рост среднего уровня зарплат. В четвертом квартале 2017 года этот показатель впервые в истории достиг 30 тыс. крон, по итогам февраля он вырос еще на восемь процентов до 31 646 крон.

«В пересчете на евро почасовая минимальная заработная плата в Чехии составляет 2,78 евро (71 крона). Таким образом, Чешская Республика имеет шестой самый низкий минимальный размер оплаты труда в ЕС независимо от методов расчета. Это не соответствует уровню производительности труда и состоянию чешской экономики», - пояснил Стршедула. Предыдущее правительство, по его словам, также пообещало, что минимальная заработная плата будет не ниже уровня в 40 процентов от средней заработной платы. В 2017 году этот показатель, по данным конфедерации профсоюзов, составил 38,6 процентов.