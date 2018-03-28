Профсоюзы отклонили предложение Škoda Auto по повышению зарплат

Катерина Айзпурвит
28-03-2018
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Профсоюзы отклонили предложение, внесенное руководством автомобилестроительного предприятия Škoda Auto, о повышении тарифных ставок заработной платы сотрудников предприятия на 10% и выплате разовой премии в размере 5000 крон (196 евро). Лидеры профсоюзов считают подобное предложение заниженным.

Как сообщают профсоюзы на своем Интернет-сайте, они готовы аннулировать заключенный с руководством предприятия договор о работе в несколько смен, который был подписан между профсоюзами и Škoda Auto в конце 2017 г.

 
 
 
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