Профсоюзы отклонили предложение Škoda Auto по повышению зарплат

Профсоюзы отклонили предложение, внесенное руководством автомобилестроительного предприятия Škoda Auto, о повышении тарифных ставок заработной платы сотрудников предприятия на 10% и выплате разовой премии в размере 5000 крон (196 евро). Лидеры профсоюзов считают подобное предложение заниженным.

Как сообщают профсоюзы на своем Интернет-сайте, они готовы аннулировать заключенный с руководством предприятия договор о работе в несколько смен, который был подписан между профсоюзами и Škoda Auto в конце 2017 г.