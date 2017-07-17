В понедельник профсоюзы и работодатели на совместном заседании с правительством отвергли расширение зоны платных дорог на дороги первой категории. Транспортные компании, по словам работодателей, утверждают, что расходы они будут вынуждены переложить на потребителей. «Мы обращаем внимание, что запланированное расширение зоны платных дорог на 900,2 км дорог первой категории продвигается правительством, несмотря на несогласие ряда профессиональных организаций. Транспортные компании отвергают такое расширение, поскольку оно отразится на стоимости перевозок людей и товаров, и, скорее всего, на кошельках потребителей», - сообщил в пресс-релизе президент Союза промышленности и транспорта ЧР Ярослав Ганак.