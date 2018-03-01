Профицит чешского бюджета в феврале составил 25,8 млрд крон

Сальдо государственного бюджета Чешской Республики в феврале снизилось до 25,8 млрд крон (1,03 млрд евро) с 26,5 млрд (1,06 млрд евро) в январе. В феврале прошлого года этот показатель составил 3,7 млрд крон. Об этом сообщил Минфин Чехии. Бюджет страны на 2018 год сверстан с дефицитом 50 млрд крон (около 2 млрд евро).

Улучшить бюджетную статистику удалось за счет поступлений из фондов ЕС, объем которых увеличился в годовом сравнении на 20,4 млрд. Без учета европейских средств дефицит государственной казны составил 0,3 млрд крон.