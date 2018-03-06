Профессор: у Ндрангеты есть ячейка и в Чехии

Эва Туречкова
06-03-2018
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У итальянской мафии Ндрангета есть ячейка и в Чешской Республике, утверждает канадский профессор Антонио Никасо, специалист по итальянским организованным преступным группировкам, в интервью чешской газете «Право».

В Чехии был недавно задержан один из членов Ндрангеты, проживающий в стране несколько месяцев, что, по мнению профессора Никасо, является свидетельством того, что на территории Чешской Республики действует надежная и функциональная сеть, способная оказать своему члену поддержку. Информация об этой мафиозной группировке появилась в СМИ в связи с убийством словацкого журналиста Яна Куциака.

Напомним, что тела Куциака и его девушки Мартины Кушнировой были обнаружены полицией вечером 25 февраля в их доме в городе Велка Мача. Журналистское расследование о связи словацких политиков с итальянской мафией как причина убийства остается приоритетной версией полиции.

 
 
 
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