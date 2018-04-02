Проект Záře: 6% процентов сообщений об аномальных явлениях остались в категории необъяснимых феноменов

В рамках чешского проекта Záře («Сияние»), в базе данных которого регистрируются сообщения о неопознанных летающих объектах и аномальных явлениях, в 2017 году поступило в целом 117 уведомлений. Как сообщил руководитель проекта Владимир Шишка, в общей сложности за время существования данного общества было зафиксировано 4100 оповещений об НЛО и других феноменах, которым наука в настоящее время не может дать объяснения.

Инициаторы проекта сотрудничают с астрономами, метеорологами и специалистами из области авиации. В прошлом году, например, рано утром 26 декабря на территории Чехии многие видели световой веер, чему, однако, было найдено вполне логичное объяснение, а именно испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области.

В категории необъяснимых, по словам В. Шишки, числятся примерно 6% процентов всех случаев, зарегистрированных в программе Záře.