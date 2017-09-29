Проект межграничного сотрудничества поможет заглянуть в прошлое Лужицких гор

Граждане Чехии и Германии с 28 сентября до 1 октября собирают данные о четырех забытых поселениях на территории Полевской области в Лужицких горах. Итогом их совместной работы должен стать информационно-туристический маршрут. Открытие трассы запланировано на 28 октября. Об этом агентству ЧТК сообщила соавтор межграничного проекта сотрудничества Петра Заградничкова из Лужицкого горного объединения.

В проекте принимает участие 17 человек, семь из них являются гражданами Германии. По словам Заградничковой, участники экспедиции ознакомятся с сохранившимися архивными материалами и фотографиями, побывают в конкретных местах, а также опросят жителей данного края в возрасте от 80 до 103 лет, которые уже оповещены о предстоящих интервью.