Продуктовая палата: Запрет использования ромовой эссенции – удар по чешским производителям

Антон Каймаков
22-09-2017
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По мнению Продуктовой палаты Чешской Республики, Европейская комиссия, заявив о наличии канцерогена в ромовой эссенции, используемой в Чехии для производства традиционного спиртного напитка «Туземский», фактически уже запретила ее применение.

Представители Продуктовой палаты уверены, что использование эссенции вреда человеческому здоровью не наносит, так как ингредиент в процессе производства напитка подвергается многократному разбавлению. Однако до апреля 2018 года, когда завершится установленный переходный период, никто не успеет провести все необходимые анализы, которые точно подтвердят или опровергнут вредоносность вещества, о котором упоминает Европейская комиссия. Ромовая эссенция не входит в список веществ автоматически разрешенных для использования в продуктовой промышленности. Проблема возможного запрета на использование ромовой эссенции актуальна также и для иных членских государств Евросоюза.

Антон Каймаков
22-09-2017
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