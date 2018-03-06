Продолжается судебное разбирательство по делу бывшего гетмана Рата

Краевой суд г. Праги во вторник вновь занялся делом бывшего гетмана Центрально-Чешского края Давида Рата. Судебное разбирательство приостановилось в октябре прошлого года в связи с обвинениями подсудимого в адрес судьи.

Напомним, что в 2015 году Давид Рат был приговорен за махинации с европейскими дотациями и получение многомиллионных взяток к 8,5 годам тюремного заключения и конфискации имущества. Против судебного решения были поданы апелляции, и приговор не вступил в силу. Бывший политик категорически отвергает все обвинения.