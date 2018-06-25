Продолжается череда встреч президента Земана с кандидатами в министры

Эва Туречкова
25-06-2018
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В президентский замок Ланы в понедельник приглашены четыре претендента на посты министров в формируемом кабинете министров Андрея Бабиша: кандидат на кресло министра юстиции Татьяна Мала (от ANO), претендент на пост главы министерства промышленности и торговли Марта Новакова (от ANO), социал-демократический кандидат на министра труда Петр Крчал, а также его коллега по партии – возможный будущий министр культуры Антонин Станек. Напомним, что Милош Земан, настаивающий на личной встрече с каждым из членов будущего кабинета министров, намерен назначить новое коалиционное правительство в среду в первой половине дня. У данного состава есть шансы получить вотум доверия Палаты депутатов.

 
 
 
 
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