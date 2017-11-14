Продажи Škoda Auto выросли почти на 10%

Тимур Кашапов
14-11-2017
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В октябре чешский автопроизводитель увеличил продажи на 9,7% – клиентам было передано 107,4 тыс. автомобилей. Самой популярной моделью Škoda остается Octavia, объем продаж которой составил 37,1 тыс. единиц, что на 3% меньше, чем в октябре прошлого года. На втором месте разместился Škoda Rapid (падение на 4,6%) – владельцами этого автомобиля стали 18,3 тыс. человек. Продажи Škoda Kodiaq выросли до 12,5 тыс. штук, Škoda Karoq – 1,4 тыс, а Škoda Superb – 12,8 тыс.

Положительную динамику Škoda Auto продемонстрировала практически на всех рынках, включая Россию, где за октябрь реализовала 5,7 тыс. автомобилей, что на 23,8% больше, чем в 2016 году. Больше всего было продано Škoda Rapid – 2 311 единиц (рост 4%), Škoda Octavia – 2 116 (рост 23%) и кроссовера Yeti – 705 штук (рост на 20,5%).

 
 
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