Новости Продажи Интернет магазинов бьют рекорды

23-12-2016 10:15 | Ольга Васинкевич

Выручка чешских Интернет магазинов в предрождественский сезон станет в этом году рекордной. В декабре продажи выросли на 20% по сравнению с 2015 годом, а за последнюю неделю перед Рождеством их рост составил от 30 до 50%. Например, наибольший интерес Интернет магазин Slevomat, который предлагает скидки на товары и услуги, отметил к адреналиновым развлечениям, высококачественной ветчине, вину, дорогому алкоголю, известным маркам качественного шоколада. Интернет магазины, продающие электронику, которая традиционно является популярным рождественским подарком, отмечают рост интереса к игровым приставкам, комбинированным компьютерным комплектам и переносной lifestyle электронике. По предварительным подсчетам, чехи потратят в этом году на рождественские подарки рекордную сумму – 31 миллиард крон (1,1 млрд. евро).

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Среди жертв берлинского теракта 19 декабря оказалась гражданка ЧР 23-12-2016 10:37 oбновлено | Катерина Айзпурвит Первой жертвой из Чехии террористических атак, происходящих в Европе, стала Надя Чижмар. Как сообщает МИД ЧР, она уже долгое время жила и работала в Германии. Жертвами нападения, когда на посетителей рождественской ярмарки террорист направил 19-тонный грузовик, стали 12 человек, среди которых оказалось 6 немцев, личности которых еще не установлены, туристки из Израиля и Италии и гражданка Чехии. Преступник также убил водителя угнанной фуры, который был гражданином Польши. На данный момент немецкие органы подозревают в совершении этого преступления тунисца Аниса Амира.



В пятницу на внеочередной пресс-конференции министр иностранных дел Любомир Заоралек сообщил, что звонил мужу погибшей чешки Нади Чижмар, выразил ему соболезнования и готовность помочь. Министр также подчеркнул, что «люди не должны быть запуганными происходящим». По сообщению Любомира Заоралека, вероятность того, что среди жертв есть еще граждане Чехии чрезвычайно мала.

Продажи Интернет магазинов бьют рекорды 23-12-2016 10:15 | Ольга Васинкевич Выручка чешских Интернет магазинов в предрождественский сезон станет в этом году рекордной. В декабре продажи выросли на 20% по сравнению с 2015 годом, а за последнюю неделю перед Рождеством их рост составил от 30 до 50%. Например, наибольший интерес Интернет магазин Slevomat, который предлагает скидки на товары и услуги, отметил к адреналиновым развлечениям, высококачественной ветчине, вину, дорогому алкоголю, известным маркам качественного шоколада. Интернет магазины, продающие электронику, которая традиционно является популярным рождественским подарком, отмечают рост интереса к игровым приставкам, комбинированным компьютерным комплектам и переносной lifestyle электронике. По предварительным подсчетам, чехи потратят в этом году на рождественские подарки рекордную сумму – 31 миллиард крон (1,1 млрд. евро).

Теннисистка Петра Квитова призвала напавшего на нее грабителя добровольно сдаться полиции 22-12-2016 18:04 | Катерина Айзпурвит Чешская полиция опубликовала фоторобот преступника, напавшего на двукратную чемпионку Уимблдона Петру Квитову в ее собственной квартире в городе Простейов. Согласно предварительным выводам следствия, злоумышленник проник в жилище чемпионки с целью грабежа. Во время нападения теннисистка, являющаяся левшой, получила ножевое ранение левой руки, на которой впоследствии пришлось оперировать поврежденные сухожилья. Светловолосого мужчину в возрасте примерно 35 лет и ростом около 180 см теперь разыскивает полиция. «Я очень хорошо тебя помню. Я описала тебя так подробно, что тебя все равно поймают, так лучше сдайся сам», – такое обращение теннисистки к нападавшему процитировал пресс-секретарь спортсменки Карел Тейкал.

Чешские дети – на 19 месте в мире по числу попыток проникнуть на запрещенные Интернет-сайты 22-12-2016 17:15 | Катерина Айзпурвит Из мониторинга, проведенного «Лабораторией Касперского», следует, что несовершеннолетние жители Чешской Республики входят в первую двадцатку в мире по количеству попыток проникнуть на запрещенные Интернет-ресурсы. Статистика была получена на основании анализа программ «родительского контроля», установленных на домашних компьютерах в 89 странах. Первое место в этом рейтинге занимают дети из Израиля, Великобритании и США. Израильтяне пытаются проникнуть на заблокированные веб-сайты в среднем 775 раз в год. В Чехии этот показатель составляет за год 143 попытки. К числу популярных запретных ресурсов относятся сайты, посвященные таким темам как алкоголь, наркотики, загрузка нелегального программного обеспечения, азартные игры и страницы для взрослых.

Мусульманка из Чехии опубликовала письмо в адрес ИГИЛ, в котором прокляла террористическую организацию 22-12-2016 15:07 | Катерина Айзпурвит «Я хочу… начать свое письмо с проклятия. Вы – носители зла и ненависти», – написала на своей странице в Facebook ученица гимназии г. Теплице, которую в апреле 2016 г. пытались исключить из этого учебного заведения за ношение хиджаба. «Нам, мусульманам, пришлось привыкнуть к тому, что вы убиваете, однако мы не можем вынести, что вы убиваете невинных людей от нашего имени, от имени нашей религии и нашей Книги», – говорится в обращении. В ходе конфликта по поводу ношения хиджаба директор гимназии, вставший на сторону ученицы, подчеркнул, что она способствует установлению атмосферы добрососедских отношений с арабской диаспорой города Теплице.

Прокуратура выдвинула обвинение против гражданина ЧР, планировавшего присоединиться к ИГИЛ 22-12-2016 14:57 oбновлено | Катерина Айзпурвит Прокурор выдвинул против гражданина ЧР, планировавшего присоединиться к ИГИЛ, обвинение в подготовке теракта. Как сообщает «Чешское Радио», данное преступление предусматривает исключительную меру наказания, что, согласно чешскому законодательству, означает «вплоть до пожизненного заключения». Дело передано на рассмотрение краевому суду г. Пльзень. Обвиняемый, которого СМИ называют «Ян С.», 5 февраля 2016 г. был задержан турецкими властями в аэропорту Стамбула при попытке сесть на рейс до города на границе, чтобы попасть на территорию, контролируемую исламскими боевиками. Позже молодой человек был отправлен обратно в Чехию и с июля 2016 г. находится под стражей.

Глава МИД ЧР подвел итоги визита в Индию 22-12-2016 13:13 | Катерина Айзпурвит В ходе официального визита в Индию глава чешской дипломатии Любомир Заоралек провел встречу со своим индийским коллегой, государственным министром по иностранным делам Мубашаром Джавадом Акбаром и другими представителями правительства страны. Основными темами переговоров стали дальнейшее расширение торговых связей, сотрудничество в области безопасности, науки и туризма и планирование встреч на высшем уровне лидеров двух стран. Министры также договорились начать процесс облегчения визового режима. Любомира Заоралека сопровождала в поездке делегация, организованная Союзом промышленности и торговли ЧР.

Из-за обнаружения подозрительной сумки была закрыта одна из станций пражского метро 22-12-2016 12:46 oбновлено | Катерина Айзпурвит Как сообщила агентству ČTK пресс-секретарь Транспортного предприятия Праги Анета Ржегликова, станция «И.П. Павлова» столичного метрополитена в течение часа была закрыта для пассажиров. Полиция приняла превентивные меры после обнаружения там подозрительного рюкзака. Поезда следовали мимо станции без остановок. Поскольку пиротехник не обнаружил в сумке взрывчатых веществ, метро уже возобновило обычный режим работы.

В Чехии проходит забастовка сотрудников почты 22-12-2016 11:43 | Катерина Айзпурвит Профсоюзы призвали сотрудников почты вновь провести забастовку с требованием повышения заработной платы на на 2500 крон (92,5 евро). Как сообщил ČTK член координационного забастовочного комитета Эвжен Дворский, в центре по сортировке почты в Праге с полуночи до 10 ч утра в протесте приняло участие около 250 работников. Несколько десятков человек поддержали забастовку в логистических почтовых центрах в Усти-над-Лабе, Брно и Оломоуце. При этом руководство Чешской почты сообщает лишь о 84 бастующих. В почтовых отделениях забастовка не проходит. Протесты продлятся весь день в режиме эстафеты, которая будет передаваться от одного центра к другому. Накануне профсоюзы сообщили, что участие в акции подтвердили 600 сотрудников почты.