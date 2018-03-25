Проблемы со страховыми компаниями возникали у 43% чешских граждан

Согласно результатам исследования агентства Ipsos, проведенного по заказу сервера Zarukomat.cz, более 25% чешских граждан не доверяют страховым компаниям из-за неприглядных происшествий, о которых было рассказано в СМИ. 43% респондентов заявили о том, что у них есть собственный негативный опыт, связанный со страховыми компаниями. 22% участников опроса сообщили, что для них весьма затруднительно разобраться во всех тонкостях страховых договоров.

Одновременно 80% граждан застрахованы и убеждены в том, что система страхования приносит определенную пользу общего характера.