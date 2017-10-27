Присягу на верность Родине в Чехии 27 октября сложат 900 солдат

Лорета Вашкова
27-10-2017
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На площади Свободы в Брно, которая не является традиционным местом приведения курсантов к военной присяге, присягу на верность республике в пятницу приняли 355 человек. Среди них – 92 женщины-военнослужащие. Во второй половине дня аналогичная торжественная церемония состоится также в Вышкове. В общей сложности 27 октября в Чехии дадут клятву на верность Родине 900 солдат.

Приведение к присяге является составной частью торжеств, приуроченных к 28 октября, годовщине возникновения Чехословакии, и традиционно проводилось в минувшие годы с участием главы государства на Градчанской площади в Праге.

По информации Минобороны ЧР, в нынешнем году мероприятие было решено, в связи с просьбой отдельных региональных администраций, перенести в Моравию, чтобы новички смогли сложить присягу именно в тех местах, где будут проходить дальнейшую подготовку, необходимую для прохождения военной службы.

 
 
 
 
 
 
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