Принц Эдвард встретился в Праге с чешскими политиками и своими соотечественниками

Принц Эдвард, член Британской королевской семьи, прибывший в Прагу, чтобы наградить выпускников программы «Приз герцога Эдинбугского», встретился в среду, 1 ноября, за завтраком в посольстве Великобритании с представителями чешского правительства и своими соотечественниками.

«Для принца это стало исключительной возможностью побеседовать с некоторыми выдающимися англичанами, много лет проживающими в Чешской Республике. С учетом поддержания тесных чешско-британских отношений в области исследований и образования принц Эдвард также очень хотел встретиться с профессором Томашом Зимой, недавно назначенным на должность ректора Карлова Университета», – сообщили в посольстве Великобритании в Праге.

Среди гостей на приеме также присутствовали основатель смотра Prague Fringe Fest Стив Гоув, продюссер целого ряда кинопроектов, включая «Хроники Нарнии», Мэттью Стиллман, с чешской стороны – замминистра обороны Якуб Ландовский и госсекретарь по европейским вопросам Алеш Хмеларж.