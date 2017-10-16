Принц Эдвард прибудет в Чехию, чтобы вручить награды фонда герцога Эдинбургского

Принц Эдвард, самый младший потомок британской королевы Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа, на следующей неделе посетит с рабочим визитом Чешскую Республику. Граф Уэссекский прибудет в Прагу, чтобы удостоить активных молодых людей золотых наград – международных премий фонда герцога Эдинбургского, которые традиционно вручаются одним из членов королевской семьи.

В программе «Приз герцога Эдинбургского» принимает участие и 2500 молодых чехов. Чешская Республика в текущем году также принимает слет выпускников данной программы со всех уголков мира.

«В Европе International Gold Event (IGE) будет проходить по прошествии 18 лет», – сообщил Чешскому информационному агентству ČTK от имени инициаторов мероприятия Мартин Батко.