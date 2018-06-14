Прибыль ČEPS в первом квартале 2018 года выросла на 30%

Прибыль оператора чешской энергетической системы CEPS в первом квартале 2018 года выросла в годовом исчислении на 30,3% до 1,24 млрд крон (около 58 млн евро). Выручка компании выросла на 14,7% до 5,24 млрд крон (почти 200 млн евро). Представители компании заявили об этом на встрече с журналистами.

Компания далее сообщила, что в текущем году на развитие и модернизацию энергосети направит свыше 3,7 млрд крон. В 2017 году эта сумма составила около 3,5 млрд крон. В 2018 году будет продолжена модернизация ЛЭП Красиков-Просенице, строительство новой распределительной станции Витков и реконструкция и расширение станции Кочин в Южной Чехии.