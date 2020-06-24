Прибыль банков в Чехии падает

Чистая прибыль коммерческих и сберегательных банков в Чешской Республике в первом квартале текущего года снизилась на 400 миллионов крон (15 509 887), составив 18,2 миллиарда крон (705 699 883).

По данным международной аналитической компании Cyrrus банки Чехии все еще остаются одними из наиболее прибыльных в ЕС, а небольшое снижение вызвано лишь из-за исключительно высоких показателей 2018 года, которые были результатом валютной интервенционной политикой Чешского национального банка.