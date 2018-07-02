При взрыве в промышленной зоне один человек получил серьезные ранения

При взрыве, который произошел в промышленной зоне в моравском поселке Яблунка, пострадало два человека, один из которых получил серьезные ранения. Мужчина 1976 года рождения был доставлен в местную больницу.

ЧП произошло на предприятии Kayaku Safety Systems Europe, производящем пиропатроны для подушек безопасности. Менеджер предприятия отказался от комментариев до завершения расследования, которая проводит полиция. Ущерб от взрыва, по предварительным оценкам, достигает нескольких миллионов крон.