При проверках в Брно полиция задержала иностранцев, находящихся в розыске

Полиция по делам иностранцев в минувшие дни провела проверку 1200 иностранцев в Брно и окрестностях и задержала около 10 лиц, находящихся в розыске. У ряда людей отсутствовало разрешение на работу, некоторые иностранцы предъявили фальшивые документы.

Во время акции полицейские проверили 700 граждан третьих стран и 500 граждан ЕС. Полиция осмотрела 22 автобуса, пять общежитий, 17 баров, игорных залов и торговых центров. Пресс-секретарь полиции Штепанка Комарова сообщила, что в отношении 10 лиц с отсутствием разрешения на работу полиция по делам иностранцев начала процедуру депортации.