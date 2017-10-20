При проверках в Брно полиция задержала иностранцев, находящихся в розыске

Ольга Васинкевич
20-10-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Полиция по делам иностранцев в минувшие дни провела проверку 1200 иностранцев в Брно и окрестностях и задержала около 10 лиц, находящихся в розыске. У ряда людей отсутствовало разрешение на работу, некоторые иностранцы предъявили фальшивые документы.

Во время акции полицейские проверили 700 граждан третьих стран и 500 граждан ЕС. Полиция осмотрела 22 автобуса, пять общежитий, 17 баров, игорных залов и торговых центров. Пресс-секретарь полиции Штепанка Комарова сообщила, что в отношении 10 лиц с отсутствием разрешения на работу полиция по делам иностранцев начала процедуру депортации.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 