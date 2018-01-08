_При получении евродотации на «Гнездо аиста» были представлены недостоверные данные

Издание Hospodářské noviny приводит на своем сайте выдержки из доклада Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), где указано, что получатель дотации от ЕС на финансирование проекта «Гнездо аиста» представил недостоверные данные. Согласно докладу, действия компании при получении субсидий из европейских фондов могут расцениваться как мошенничество.

«Расследование установило, что представители получателя дотаций в момент подачи заявки в 2008 г. на поддержку своего проекта и подписания договора о предоставлении финансирования предоставили недостоверные данные и утаили важную информацию», – цитирует издание выводы, сделанные OLAF. Европейское бюро считает, что данный факт может выступить поводом для судебного преследования со стороны чешских органов по подозрению в мошенничестве и нарушении финансовых интересов Евросоюза.

OLAF также указывает, что анонимная структура, являвшаяся на тот момент владельцем «Гнезда аиста», не отвечала требованиям прозрачности, необходимым для получения евродотаций.

Напомним, что в отношении компании «Ферма "Гнездо аиста"», получившей из фондов Евросоюза 50 млн крон (около 2 млн евро), чешской полицией ведется следствие по подозрению в незаконном получении евродотаций. Обвинение по делу выдвинуто в отношении 11 человек, в том числе премьер-министра Андрея Бабиша, членов его семьи, а также главы парламентской фракции ANO Ярослава Фалтынека.

Ранее Андрей Бабиш указывал, что компанией как держатели акций владели в момент получения дотаций двое его детей и брат его будущей супруги.