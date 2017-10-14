Президенты стран Вышеградской четверки поддержали интеграцию западных стран Балканского полуострова в ЕС

На проходящем в венгерском городе Сексард саммите президентов V4 главы государств Вышеградской четверки поддержали интеграцию западных стран Балканского полуострова в ЕС и высказались за ускорение этого процесса. По словам президента ЧР Милоша Земана, главам V4 удалось прийти к согласию по поводу того, что главным риском в Боснии и Герцеговине является распространение радикального ислама.

Верховные представители стран V4 в ходе саммита также дискутировали о дигитализации и связанными с этим рисками. «Чешская Республика является самым промышленным государством Европы, поэтому я выбрал аспект роботизации. Роботизация может вести к значительной экономии рабочей силы. Мы по-прежнему больше заинтересованы в повышении нашего уровня жизни, чем в том, чтобы у нас было больше свободного времени», - заявил Милош Земан и добавил, что роботизация не станет причиной новых социальных конфликтов, если правительства станут в разумной мере стремиться к сокращению рабочего времени.