Президент Земан заявил, что готов назначить А. Бабиша премьером, даже если он окажется за решеткой

Президент Милош Земн заявил, что в случае победы на парламентских выборах ANO, он готов назначить на пост премьер-министра председателя этой партии, бывшего министра финансов Андрея Бабиша. Такой ответ глава государства дал на вопрос, заданный ему изданием Parlamentní listy.

Со своей стороны, Андрей Бабиш заявил, что останется кандидатом от своей партии на пост премьера даже в том случае, если полиция предъявит ему обвинение. 6 сентября решением парламент председатель партии был лишен депутатского иммунитета по запросу полиции.

В отношении политика полиция намерена возбудить дело по обвинению в махинациях с европейскими дотациями при финансировании строительства комплекса «Гнездо аиста».