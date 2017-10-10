Президент Земан выступит в ПАСЕ

Во вторник, 10 октября, президент ЧР Милош Земан выступит на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он также встретится с действующим председателем этого учреждения Роджером Галом.

ПАСЕ – один из двух главных уставных органов Совета Европы, в который входят представители парламентов всех государств-членов организации. ПАСЕ – старейший в Европе орган межпарламентского сотрудничества, – он основан 5 мая 1949 года. Из чешских лидеров с речью в Парламентской ассамблее Совета Европы выступал Вацлав Гавел в мае 1990 года, а также Вацлав Клаус в январе 1995 года.