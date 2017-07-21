Президент Милош Земан выдвинул в совет Института изучения тоталитарных режимов кандидатуру Карла Српа. В начале текущего года президенту не удалось включить Српа в состав Этической комиссии по награждению участников антикоммунистического сопротивления. Премьер Богуслав Соботка отказался поддержать его кандидатуру Српа из-за связей последнего со структурами госбезопасности ЧССР. Новое выдвижение его кандидатуры главой государства будет рассматриваться осенью 2017 г. Сенатом. Карл Срп является основателем организации «Джазовая секция», которая до «бархатной» революции занималась легальной и подпольно издательской деятельностью. Имя Српа фигурирует в так наз. «Цибулковых списках», где перечислены информаторы спецслужб.