Президент Земан вручил награды за спасение жизни

29 марта в Праге президент Милош Земан вручил премии за спасение жизни «Золотой спасательский крест» за 2017 год. Награду получила учительница Дарина Нешпорова, которая вытащила своего ученика из горящего автомобиля. Сотрудники полиции Барбора Билкова, Петр Погунек и Йиржи Габздыл получили «Золотой спасательский крест» за спасение человека, автомобиль которого упал в реку, а пожарный Петр Студены – за оказание экстренной помощи водителю попавшему в ДТП.

Премия также была вручена полицейскому, который вытащил самоубийцу из реки Йизера. Отмечены были также команды спасателей, которые спасли восемь человек от последствий внезапного паводка.