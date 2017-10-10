Президент Земан во время выступления в ПАСЕ призвал отменить антироссийские санкции

Тимур Кашапов
10-10-2017
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Президент ЧР Милош Земан выступил на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он заявил, в частности, что санкции Запада в отношении России наносят ущерб двум сторонам и являются контрпродуктивными, а также выразил уверенность, что на их смену должны прийти гражданский диалог и контакты между людьми.

Чешский лидер признал незаконность аннексии Крыма, но отметил, что вопрос решен: «Крым – это аннексия, без сомнения. Но это завершенное дело (fait accompli)». Земан процитировал бывшего немецкого президента Йоахима Гаука, по словам которого попытка вернуть Крым Украине приведет к «европейской войне», и предложил решить крымский вопрос с помощью компенсаций Украине. Комментируя ситуацию вокруг решения РФ приостановить выплату части взноса в Совет Европы за 2017 год, Земан назвал этот шаг логичным.

 
 
 
 
 
 
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