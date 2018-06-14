Президент Земан сжег на брифинге на Пражском Граде красные трусы

Милош Земан на организованном на Пражском Граде брифинге сжег красные трусы, которые известная своими перформансами на политические темы чешская арт-группа Ztohoven вывесила над резиденцией главы государства в 2015 году. Таким образом, творческий коллектив продемонстрировал свое отношение к президенту.

По словам Земана, администрация главы государства приобрела трусы у Комитета по управлению госимуществом за одну крону. В ходе мероприятия он также указал собравшимся журналистам, что политику следует проводить «на основании обмена мнений, а не нижнего белья» и подчеркнул, что «время нижнего белья в политике закончилось».