Президент Земан согласен, чтобы МИД временно возглавил глава ЧСДП Ян Гамачек

В интервью изданию MfD президент Милош Земан сообщил, что не возражает, если Министерством иностранных дел будет временно руководить глава социал-демократической партии Ян Гамачек. ЧСДП уже опубликовала список своих пяти кандидатов на министерские портфели, где Ян Гамачек выдвигается на пост главы МВД.

Ранее ЧСДП, которая войдет в новый кабинет, формируемый движением ANO, выдвинула на пост главы МИД депутата Европарламента Мирослава Похе. Против его кандидатуры выступили как президент Земан, намеренный лично убедить Похе отказаться от поста, так и компартия, без поддержки которой кабинет не сможет получить одобрение парламента. Милош Земан также сообщил, что в случае отказа в поддержке правительства со стороны парламента, он может назначить проведение досрочных выборов.